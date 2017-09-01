С улицы Преображенской уберут все маршрутки?

О такой необходимости сообщил в ходе заседания транспортной комиссии горсовета заместитель директора КП «Одесгорэлектротранс» Вадим Исаев.

По его словам, это необходимо для организации движения сквозного скоростного трамвайного маршрута «Север-ЮГ». Того самого, который должен напрямую связать жилмассивы Таирова и Котовского через центральную часть города.

Однако, по словам чиновника, если действующий транспортный режим на Преображенской не будет изменено, то скоростные трамваи будут двигаться со скоростью обычного транспорта и простаивать в пробках. А это практически обнулит саму идею создания скоростного маршрута.

Во избежание этого необходимо создать так называемую «выделенную трамвайную линию», что существенно сузит проезжую часть. Следовательно, движение пассажирского автотранспорта там станет невозможным.

Поэтому транспортники предлагают перевести автобусные маршруты, проходящие по Преображенской, на соседние улицы.

Отметим, что об ограничении движения по Преображенской автомобилей речь пока не идет.