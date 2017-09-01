Анонс газеты СЛОВО, выпуск 36

Не даром наши предки до Петра Первого считали началом календарного года 1 сентября! Что-то в этом было – естественное, природное. И школьники, а особенно их родители меня поймут – по ритму всей своей жизни мы по-прежнему считаем годом – учебный год. В мае он завершается, небольшая, счастливая летняя передышка, а потом опять… Всех школьников, студентов, учителей, преподавателей, хоть и с небольшим опозданием – поздравляю с НАЧАЛОМ! Ну а остальных просто с осенью, которая, как говорил поэт «очей очарованье!»

Колонка редактора выходит с заголовком «Дауншифтинг - наше все!». Эх, как же все-таки мы счастливо мы жили в недавнем прошлом, что и слов-то таких не знали… А сейчас оказывается, что в этом вся суть происходящего с Украиной.

Итак, что же такое Даунши́фтинг? И почему мы, говоря простым языком, постоянно катимся по наклонной?

- Президент Украины Петр Порошенко заявил о необратимых процессах интеграции украинской экономики с рынком Европейского союза. Обычно слово «необратимых» ассоциируется с процессами в мозгу, после которых медиками констатируется смерть человека, но пусть это останется на совести президентских спичрайтеров, а может Президент и впрямь так думает?! Так или иначе, нашими властями планомерно реализуется политика доведения Украины до состояния страны третьего мира, чтобы бедные страны Евросоюза видели, что где-то еще хуже. Но государство 3-го сорта должно быть укомплектовано соответствующей биомассой, зачем ему развитое, образованное население, способное потребовать современных гражданских институтов? И наше правительство неустанно работает над этим.

- Статья Антона Кравчика, выходящая в этом номере, называется «Образ врага как механизм негативной мобилизации общества»

Как возник образ врага и какие социальные функции он выполняет?

«Было бы непростительным упрощением полагать, что активизация роли врага в общественном мнении является результатом навязанной пропаганды, - считает автор. - Никакая пропаганда не может быть действенной, если не опирается на определенные ожидания и запросы массового сознания, если она не адекватна уже имеющимся представлениям и легендам.

То есть вот эти все идеи про «москаляку на гиляку», выходит, всегда жили в нашем обществе?

- Пропаганда может носить как тактический кратковременный, так и стратегический – долговременный характер, рассчитанный на десятилетия или даже столетия. Поэтому существуют застарелые покрывшиеся мхом человеконенавистнические мифы. Отрицательная самоидентификация МЫ не Россия Мы не Орда, да что угодно через частицу «НЕ» плохая – невротическая самоидентификация, ведущая к суициду, то есть самоуничтожению ее носителей, что вполне устраивает спонсоров процесса. Это своего рода психическая зараза и чем раньше это люди поймут, тем здоровее будет общество.

- Материал Эллы Алыбиной, выходящий в номере называется «Моральное право творить самосуд вместо Закона» и речь в нем идет о недавнем событии, в очередной раз всколыхнувшем общество и четко разделившем его на патриотов и… всех остальных законопослушных граждан.

В субботу, 2 сентября, с фасада мебельного магазина «Эмпориум» по ул. Грушевского исчезли знаменитые граффити – «Триптих» или Иконы Революции, появившиеся на здании во время Революции Достоинства.

Патриоты, как это и водится у нас в последнее время, решили не совсем законными методами разобраться с «провинившимся магазином». Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин камнями и начали жечь шины. Но тут интересно даже не это. Методы патриотов всем давно известны. Прибывшие на место происшествия правоохранители вместо задержания патриотов за явное нарушение общественного порядка и нанесение вреда имуществу как могли успокаивали их. В итоге, те в присутствии большого скопления журналистов, полиции и под видеокамеру разбили окна и двери магазина, а на фасаде на месте стертых граффити-икон оставили надписи: «Здесь был Майдан», «Нас не сотрешь».

Ну, вот как так дальше жить, а? Когда полиция, прокуратура и прочие органы, которые должны стоять на страже закона, на самом деле потворствуют беззаконию?

- Власть попала в ловушку выстроенную самой собой и это прекрасно! Дело в том, что советская партхозноменклатура, которая продолжает править нами и сегодня, через своих детей и внуков этакий коллективный розенко, получила свою очередную реинкарнацию на пепелище революции достоинства. И других причин находиться у власти у них нет. Поэтому они вынуждены имитировать приверженность революционным идеалам в ущерб общественному порядку. Революция как взрыв общественного мироустройства не может длиться вечно, необходимо как то начинать строить новый порядок в стране, где важны не «свои», а принципы по которым должно жить все общество. Но нашу элиту не интересует новый порядок, их все устраивает. Им интересно только самовоспроизводство во власти, в этом смысле наша элита похожа на инфекцию.