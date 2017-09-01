9 сентября 2017 года в Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!». Спектакль поставлен режиссёром Виктором Броницким по мотивам комедии Миро Гаврана в жанре Антреприза, с участием актёров — Олега Симоненко, Натальи Шевченко, Нинель Наточая. Спектакль прошёл при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Наше издание собирается познакомить читателей с подробной статьёй об этой премьере, а пока только сообщим, что зрительный зал во время спектакля был полон, а билеты распроданы за долго до премьеры. Следите за нашими публикациями!