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  • Дата: Вчера, 11:00
Вчера, 11:00

В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»

Категория: Новости / История и культура


В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»

9 сентября 2017 года в Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!». Спектакль поставлен режиссёром Виктором Броницким по мотивам комедии Миро Гаврана в жанре Антреприза, с участием актёров — Олега Симоненко, Натальи Шевченко, Нинель Наточая. Спектакль прошёл при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Наше издание собирается познакомить читателей с подробной статьёй об этой премьере, а пока только сообщим, что зрительный зал во время спектакля был полон, а билеты распроданы за долго до премьеры. Следите за нашими публикациями!

Галерея

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В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
В Еврейском культурном центре «Beit Grand» состоялась премьера театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!»
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