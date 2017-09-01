Одесский футбольный клуб «Черноморец» заключил контракты с четырьмя новыми футболистами.

Четыре новых футболиста будут играть за одесский «Черноморец»

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Александр Гутор родился 18 апреля 1989 года в Минске (Белоруссия). Голкипер. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Минск). Играл в командах «БАТЭ» (Борисов, Белоруссия), «Динамо» (Минск, Белоруссия), ФК «Оренбург» (Россия) и ФК «Тосно» (Россия). Защищал ворота первой сборной Белоруссии (7 матчей), выступал в олимпийской (10 матчей) и молодежной (22 матча) сборных страны. Пятикратный чемпион Белоруссии. Лучший футболист страны 2011 года. В «Черноморце» будет играть под № 1.

Н’Ганон Фуссени Бамба родился 19 апреля 1990 года в Бинжервиле (Кот-д'Ивуар). Центральный защитник.. Играл за команды 4-го и 5-го французских дивизионов, ФК «Сегед» (Венгрия), «Глория» (Бистрица, Румыния), ФК «Айя Напа» (Кипр), ФК «Слуцк» (Белоруссия) и ФК «Зугдиди» (Грузия). Защищал цвета национальной сборной Гвинеи (2 матча), а также молодёжных сборных килограммов Кот-д'Ивуара (9). В «Черноморце» выступит под № 21.

Мамаду Ваг родился 19 августа 1990 года в Сен–Брие (Франция). Защитник. Играл во французских клубах «Ле–Ман» и «Мец», в ДВШК–ТЕВА (Дебрецен, Венгрия), «Пушкаш Академия» (Фельчут, Венгрия), «Этникос» (Ахнас, Кипр), ФК «Наджран» (Саудовская Аравия), «Ассириска Ференинген» (Седертелье, Швеция), «Жетысу» (Талды-Курган, Казахстан) и «Сюрианска» (Седертелье, Швеция). Сыграл 4 матча за сборную Франции (U-19). Номер в «Черноморце» — 2.

Н’Диайе Алассан родился 25 февраля 1990 года в Оденкуре (Франция). Полузащитник. Выступал в командах «Кристал Пэлас», «Суиндон Таун», «Саутенд Юнайтед», «Барнет», «Хейз и Идинг», «Хастингс» (все — Англия), «Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Берое» (Стара–Загора, Болгария), «Иртыш» (Павлодар, Казахстан), «Тобол» (Кустанай, Казахстан), «Белфорт» (Франция). В «Черноморце» будет играть под № 4.

Добавим, что ряды одесских «моряков» одновременно покинули сразу шесть футболистов: тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом принял решение прекратить сотрудничество с Денисом Баланом, Евгением Мурашовым, Артуром Новотрясовым, Иваном Бобко, Денисом Норенковым и Артёмом Рахмановым. Все игроки уже получили статус свободных агентов и покинули расположение команды.