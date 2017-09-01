Черноморск получил средства на строительство моста через Сухой лиман

Об этом в соцсетях сообщил мэр Черноморска Валерий Хмельнюк.

По его словам, «…на счета черноморского совета поступило 57 миллионов гривен государственных средств, предназначенных на строительство моста через сухой лиман». По мнению мэра, в получении этих средств особая заслуга его заместителя Юрия Крука.

Отметим, однако, что выделенные средства составляют лишь чуть более половины суммы, в которую оценено проведение работ по строительству моста. Который, кстати, является важнейшим логистическим объектом, поскольку нынешняя переправа через Сухой лиман, по мнению многих экспертов, уже давно отслужила и находится в плохом техническом состоянии.