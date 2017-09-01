 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Черноморск получил средства на строительство моста через Сухой лиман

Категория: Новости


Черноморск получил средства на строительство моста через Сухой лиман

Об этом в соцсетях сообщил мэр Черноморска Валерий Хмельнюк.

По его словам, «…на счета черноморского совета поступило 57 миллионов гривен государственных средств, предназначенных на строительство моста через сухой лиман». По мнению мэра, в получении этих средств особая заслуга его заместителя Юрия Крука.

Отметим, однако, что выделенные средства составляют лишь чуть более половины суммы, в которую оценено проведение работ по строительству моста. Который, кстати, является важнейшим логистическим объектом, поскольку нынешняя переправа через Сухой лиман, по мнению многих экспертов, уже давно отслужила и находится в плохом техническом состоянии.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 