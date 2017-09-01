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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Президент пообещал не «крышевать» своих!

Категория: Новости


Президент пообещал не «крышевать» своих!

Президент Украины Петр Порошенко гарантировал, что не станет защищать никого из своей команды, кто будет обвинен в коррупции.

Такое обещание Глава государства дал в ходе выступления в Верховной Раде. По его словам, никто из чиновников не может и не должен рассчитывать в подобном случае на высокопоставленное прикрытие.

Более того, Президент подчеркнул, что «таким деятелям вообще не место в моей команде!»

Отметим, что это заявление Петра Порошенко было весьма «прохладно» встречено депутатским корпусом.

Возможно, причиной стало то, что Президент отметил, что речь идет о любом обвиненным в коррупции, а не доказательно совершившим коррупционные действия. А подобные обвинения могут коснуться любых должностных лиц, в том числе и тех, кто коррупционных действий не совершал. Ведь подобные обвинения нередко бывают просто механизмом давления или способом устранения конкурента.



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