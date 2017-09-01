Ни дня без флага? В Одесском порту итальянцев сменяют турки

Не успело растаять в воздухе «дым» итальянского эсминца, как в Одесский порт вошел турецкий десантный корабль.

На его борту, помимо экипажа, находятся курсанты турецкой военно-морской академии. Они проводят практику на борту судна, целью которой официально является выработка навыков в эксплуатации механизмов корабля и «выработка лидерских качеств».

Посему для этой цели турецкий флот, имеющий прекрасные гавани в трех морях, решил выбрать именно Одессу, остается только догадываться.

Во всяком случае, пребывание турецкого «десантного гостя» в Одесском порту не затянется и продлиться только до 12 сентября.