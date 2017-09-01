 
Информация к новости
  • Просмотров: 294
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Ни дня без флага? В Одесском порту итальянцев сменяют турки

Категория: Новости


Ни дня без флага? В Одесском порту итальянцев сменяют турки

Не успело растаять в воздухе «дым» итальянского эсминца, как в Одесский порт вошел турецкий десантный корабль.

На его борту, помимо экипажа, находятся курсанты турецкой военно-морской академии. Они проводят практику на борту судна, целью которой официально является выработка навыков в эксплуатации механизмов корабля и «выработка лидерских качеств».

Посему для этой цели турецкий флот, имеющий прекрасные гавани в трех морях, решил выбрать именно Одессу, остается только догадываться.

Во всяком случае, пребывание турецкого «десантного гостя» в Одесском порту не затянется и продлиться только до 12 сентября.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 