Мэр Львова рассказал о следующем шаге Саакашвили

Михеил Саакашвили вместе с мэром Львова Андреем Садовым поужинали в ресторане "Mons Pius" на улице Леси Украинки. При этом заведение было оцеплено бойцами с нашивками батальона "Донбасс", которые никого внутрь не впускали, сообщает УНИАН.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в воскресенье вернувшийся на Украину, утром 11 сентября отправится в Киев.

«Думаю, что гости переночуют и утром поедут в столицу. Все пребывают в особенном состоянии, сегодня мы увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то минирования пограничных пунктов. Я не припоминаю ничего подобного в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку», — сказал он.