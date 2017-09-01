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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Первая победа одесского «Черноморца» в сезоне

Категория: Новости / Спорт

Первая победа одесского «Черноморца» в сезоне

Дебют Олега Дулуба на тренерском мостике одесситов удался. Белорусский специалист с первых минут гостевого матча против «Звезды» выпустил всех четырёх новичков клуба.

Вратарь Гутор, защитники Мамаду Ваг и Алассан, а также хавбек Бамба идеально вписались в состав «Черноморца» и внесли весомый вклад в успех команды.

Не без доли везения одесситы всё же отстояли победный результат в гостевом матче против «Звезды». Эта победа стала первой для «моряков» в этом сезоне Премьер-лиги. На данный момент в активе команды из Южной Пальмиры 4 очка, которые не позволили подопечным Олега Дулуба покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

Свой следующий матч в рамках Премьер-лиги «моряки» проведут дома 17 сентября против донецкого «Шахтёра». Начало матча запланировано на 19:30.



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