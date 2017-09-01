Элина Свитолина установила новый национальный рекорд

В этом сезоне 22-летняя спортсменка из Южной Пальмиры выиграла 5 титулов, что является лучшим показателём среди всех теннисисток WTA тура. Напомним, что Свитолиной покорились три турнира категории Premier 5 (Дубай, Рим и Торонто), а также два турнира WTA International в Тайбэе и Стамбуле. Успешные и стабильные выступления Элины Свитолиной позволили ей впервые в карьере подняться на третью строчку мирового рейтинга.

Стоит также отметить, что текущие достижения теннисистки дали ей возможность побить ещё один национальный рекорд — прежде наивысшим достижением украинцев было четвёртое место, которое сама Свитолина делила с Андреем Медведевым, занимавшим четвёртую строчку мужского рейтинга в далёком 1994-м году.

После выступлений на US Open Элина Свитолина взяла небольшую паузу для подготовки к осенней азиатской серии турниров. Ожидается, что одесситка примет участие в крупных турнирах в Токио, Пекине и Гонконге, которые пройдут в конце сентября и октябре.