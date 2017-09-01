Трансгендер станет главным героем нового романа Пелевина

Искусствовед Маруха Чо, баба с яйцами по официальному гендеру, станет главным персонажем нового романа Виктора Пелевина iPhuck 10. Об этом сообщается в пресс-релизе издательского дома Эксмо, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 8 сентября.

«Ее специальность — так называемый гипс, искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для анализа рынка», — говорится в аннотации.

Отмечается, что приспешником Чо станет Порфирий Петрович, литературно-полицейский алгоритм, который расследует преступления и для дополнительного заработка пишет об этом детективные романы.

«iPhuck 10 — самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века — энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального», — отметили издатели.

Роман появится на книжных прилавках в конце сентября.

Виктор Пелевин — автор произведений «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"», «Empire V» и

"Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами". Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер».