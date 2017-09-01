С помощью информационной войны компанию «Гефест» пытаются вытеснить со строительного рынка Одессы

Строительная компания «Гефест», которой в настоящее время объявили информационную войну, обратилась к одесситам, чтобы внести ясность в ситуацию.

В компании заверяют, что финансирование текущих проектов ведется с опережением графиков, а распускание слухов и негативных новостей о «Гефесте» — дело рук недобросовестных конкурентов.

Глава компании «Гефест» Пантелис Бумбурас обратился к одесситам со следующим заявлением:

«Уважаемые одесситы! В последнее время наши оппоненты через специально созданные «фейковые» сайты распространяют заведомо ложные и клеветнические публикации, конечной целью которых является вытеснение компании «Гефест» со строительного рынка Одессы и Украины.

Мы осуждаем такой грязный способ ведения конкурентной борьбы и не планируем опускаться до аналогичных ответных действий.

Благодарим наших инвесторов за проявленное терпение и понимание, за умение отличить настоящую журналистику от заказной, качественные издания — от наспех сделанных сайтов-однодневок.

Мы дорожим именем надежной строительной компании с 20-летним опытом работы в Украине. Гордимся качеством построенных объектов, доскональным соблюдением строительных норм и правил, всех требований действующего законодательства во время проведения строительных работ.

Финансирование текущих проектов в настоящее время ведется с опережением графиков. Спасибо всем, кто не поддался лживым слухам, а лично посетил наши строительные площадки и убедился в том, что строительство продолжается на всех объектах. Спасибо вам за фотографии «с мест событий» на нашу почту и в социальных сетях.

Мы гордимся тем, что являемся лидером по благоустройству Одессы среди всех строительных компаний. И призываем коллег соревноваться в добрых, по-настоящему богоугодных делах, а не в том, кто больше навредит городу и городской власти.

Мы предпочитаем большую часть прибыли вкладывать не в личные офшоры и виллы за границей, не в бесконечное множество информационных ресурсов, очерняющих конкурентов по бизнесу и политических оппонентов, а в благотворительные проекты на нашей родной земле – в Украине, в строительство объектов социально-культурной сферы, в обустройство парков, скверов и других общественных площадей.

Мы уважаем право социально активных граждан Украины на свободное изъявление своего мнения и право на мирный протест. Мы всегда внимательны к объективной критике и открыты для конструктивного диалога со здоровыми силами нашего гражданского общества.

Однако мы осуждаем практику закамуфлированного за патриотическими лозунгами шантажа и вымогательства со стороны некоторых организаций. Взрослые молодые люди в состоянии найти более общественно полезное занятие и честный заработок, а мы лучше поможем малоимущим и детям.

Для нас «Слава Украине – Героям Слава» — не просто лозунг. В этом – наша жизнь, наша деятельность. Здесь, в этой стране мы видим свое будущее и будущее наших детей и внуков».