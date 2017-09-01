В ходе аппаратного совещания в областной администрации произошел настоящий скандал— докладчик «ударился в бега»

Сегодня в распорядок дня аппаратного совещания в областной администрации был включен отчет руководителя управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Владислава Чабана.

Однако, как выяснилось, чиновник на совещание просто не явился. Более того, по информации его заместителей, «…он еще в пятницу заявил о категорическом отказе выступать на совещании, а сегодня просто не вышел на работу!»

Это поступок буквально «задел за живое» губернатора Максима Степанова.

Он дал поручение разобраться с ситуацией и направить запрос на увольнение этого чиновника с занимаемой должности. Более того, Максим Степанов заявил, что не считает возможным вообще пребывание Владислава Чабана на государственной службе.

Что же до причин такого неадекватного поведения, то, по мнению губернатора, «…причина в том, что ему, очевидно, просто не о чем было докладывать, поскольку на своем посту он, по всей вероятности, ничего не сделал».

Доклад же о деятельности управления защиты потребителей перенесен на следующее аппаратное совещание и, по словам Максима Степанова, его сделает уже и.о. начальника управления.