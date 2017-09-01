 
Информация к новости
  • Просмотров: 183
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Девяносто процентов высотных домов в Одессе нуждаются в термоизоляции!

Категория: Новости


Девяносто процентов высотных домов в Одессе нуждаются в термоизоляции!

Такие данные сообщил в ходе аппаратного совещания в горсовете директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

По его словам, на то, чтобы провести модернизацию хотя бы 25% жилых домов города, необходимо, по меньшей мере, триста сорок миллионов евро!

Причем ситуация ухудшается с каждым годом, т.к. возраст многих высоток увеличивается и их техническое состояние ухудшается.

Впрочем, по его словам, благодаря реализации муниципальной программы по компенсации части кредитов, взятых на модернизацию жилого фонда, ОСМД и отдельные собственники жилья получают возможность провести работы по модернизации домов и квартир самостоятельно. При этом город компенсирует 30% кредитов, взятых на установку приборов теплоучета и 20% - на теплоизоляцию и оборудование.

По словам чиновника, этой программой, принятой горсоветом в декабре 2016 года уже воспользовались более трех тысяч собственников жилья.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 