Девяносто процентов высотных домов в Одессе нуждаются в термоизоляции!

Такие данные сообщил в ходе аппаратного совещания в горсовете директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

По его словам, на то, чтобы провести модернизацию хотя бы 25% жилых домов города, необходимо, по меньшей мере, триста сорок миллионов евро!

Причем ситуация ухудшается с каждым годом, т.к. возраст многих высоток увеличивается и их техническое состояние ухудшается.

Впрочем, по его словам, благодаря реализации муниципальной программы по компенсации части кредитов, взятых на модернизацию жилого фонда, ОСМД и отдельные собственники жилья получают возможность провести работы по модернизации домов и квартир самостоятельно. При этом город компенсирует 30% кредитов, взятых на установку приборов теплоучета и 20% - на теплоизоляцию и оборудование.

По словам чиновника, этой программой, принятой горсоветом в декабре 2016 года уже воспользовались более трех тысяч собственников жилья.