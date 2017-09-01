Самого богатого блогера мира отлучили от видеоигр из-за нетолерантной лексики

Популярного блогера Феликса Чельберга (Felix Kjellberg), известного под псевдонимом PewDiePie, обвинили в расизме из-за слова «нигер», которое он произнес во время стрима по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает TechCrunch.

«Что за долбаный нигер? Боже мой, извините, но какого черта происходит?» — воскликнул Чельберг, во время очередной перестрелки с другими игроками, чем привлек внимание одного из основателей студии Campo Santo Шона Ванамана (Sean Vanaman), который заявил, что призвал разработчиков видеоигр подавать жалобы на PewDiePie за нарушение авторских прав.

«Меня воротит от того, как этот ребенок зарабатывает деньги на наших трудах», — заявил Ванаман в Twitter и попросил YouTube заблокировать все ролики Чельберга, посвященные первой видеоигре от Campo Santo под названием Firewatch.

После заявлений Ванамана администрация видеохостинга начала блокировать видео PewDiePie. Сам блогер пока никак не прокомментировал происходящее.

В середине февраля компания Disney расторгла отношения с Чельбергом из-за видеоролика, на котором блогер с помощью сайта Fiverr нашел двух индийцев и заставил их нарисовать плакат с надписью Death To All Jews («Смерть всем евреям»). За это он заплатил им пять долларов.

27-летний Феликс Чельберг — швед, на YouTube-канал которого подписано более 57 миллионов человек. Судя по данным журнала Forbes, PewDiePie занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров и за год зарабатывает около 12 миллионов долларов.