Серьезная авария произошла на поселке Котовского

Около 3 часов ночи на улице Марсельской произошел прорыв напорной трубы водовода. В результате без водоснабжения остался весь прилегающий район.

Однако, как выяснилось в ходе аппаратного совещания в мэрии, даже в 10 утра представитель компании «Инфоксводоканал» не смог ответить не только на вопрос о причине аварии и масштабе повреждений, но и даже о том, какое сечение у прорванной трубы! По его словам, на тот момент поврежденный участок даже не раскопали.

Городской голова дал указание в кратчайший срок ликвидировать аварию, чтобы водоснабжение было восстановлено. Кроме того, он распорядился направить на место аварии муниципальных специалистов, чтобы они помогли определить причину аварии.

Отметим, что по предварительной информации первого вице-мэра Анатолия Орловского на марсельской была прорвана напорная труба диаметром 500 миллиметров.