26-ти летняя одесситка попала под трамвай

По информации ГУНП, происшествие произошло в 9 часов утра на улице Патера. Молодая женщина, проходившая рядом с трамваем 28 маршрута, внезапно оказалась под его колесами.

К счастью, пострадавшая осталась жива, но получила серьезные травмы ног и была госпитализирована.

Проводится расследование.

Впрочем, по информации КП «Одесгорэлектротранс», вины водителя трамвая в происшествии нет. Она, увидев подошедшую на опасно близкое расстояние к вагону женщину, дала звуковой сигнал и включила экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

Отметим, что по предварительной версии, женщина, проходя практически «впритирку» с трамваем поскользнулась и ее ноги угодили на трамвайное полотно.