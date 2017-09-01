Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту может быть завершено досрочно

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такую информацию сообщил в ходе аппаратного совещания Геннадий Труханов. По его словам, несмотря на то, что Правительство определило время строительства новой полосы в тридцать месяцев, есть все основания рассчитывать, что со строительными работами удастся справиться за два года.
Правда, лишь при условии, что финансирование будет проводиться своевременно.
Напомним, что в ходе пребывания в Одессе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о направлении на строительство новой «взлетки» уже в этом году 500 миллионов гривен.
А всего на проект предполагается выделить из госбюджета 1,8 миллиардов гривен.