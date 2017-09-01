Детский сад на Черемушках стал… притоном для бомжей и наркоманов

Такую информацию озвучил в ходе совещания в мэрии депутат горсовета Владимир Корниенко. По его словам, речь идет о помещении детского садика, расположенного по адресу улица Варненская 12/6.

Судя по предоставленной депутатом фотофиксации, помещение находится в заброшенном состоянии, а судя по следам жизнедеятельности там прочно «окопались местные наркоманы и бомжи».

Как выяснилось в ходе совещания, помещение находится в собственности «Укртелекома».

Причем, по информации директора департамента образования и науки Елены Буйневич, вопрос о передаче этого объекта в коммунальную собственность обсуждался, но, что называется «повис в воздухе». Поскольку «Укртелеком» ввел мораторий на передачу какого-либо имущества в другие руки. Поэтому вернуть здание детского садика в коммунальную собственность в настоящее время не представляется возможным.

В связи с этим городской голова поручил незамедлительно уведомить руководство «Укртелекома» о сложившейся с его объектом ситуации и потребовать в недельный срок привести его в порядок.

«Если мы не можем принять объект в коммунальную собственность, то заставить его владельца содержать принадлежащее ему недвижимое имущество, расположенное на территории города в приличном состоянии – это не только наше право, но и обязанность!», — подчеркнул мэр.