Задержанный «на горячем» чиновник Областной администрации отправлен в СИЗО

Такое решение принял Приморский суд Одессы в отношении задержанного сотрудниками СБУ начальника управления молодежной политики и спорта областной администрации Вячеслава Березуцкого.

Согласно судебному решению, чиновник отправлен в СИЗО сроком на два месяца. Правда, с правом выйти под залог в 480 тысяч гривен.

В отношении задержанного начато уголовное производство по статье 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом). В случае, если факты совершения преступления, предусмотренных данной статьей будут доказаны, то обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в момент задержания у Вячеслава Березуцкого было выявлено 2 тысячи долларов, номера которых переписали сотрудники СБУ.