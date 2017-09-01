Одесский зоопарк ожидает «новая жизнь»

И начнется она с нового входа. Который, по словам начальника городского управления капитального строительства Бориса Панова «…будет построен со стороны преображенского парка в…мавританском стиле». Причем, «…соответствующая разработка конструктивной части уже ведется!»

Почему вход в одесский зоопарк должен быть оформлен именно в мавританском стиле так и осталось непонятным.

Впрочем, говоря об этом, Борис Панов отметил, что «…вход в зоопарк будет оформлен в том же стиле, что и сам парк!». Но почему в таком случае Преображенский парк, который расположен на месте первого христианского кладбища должен выглядеть по-мавритански, так и осталось загадкой.

Отметим, однако, что по этому поводу ни у муниципалитета, ни у присутствовавших на совещании депутатов горсовета не возникло никаких вопросов.