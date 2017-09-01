«Кастрюль» на доме Руссова не будет. Будет ли сам дом?

В ходе недавнего заседания исполкома многострадальный дом Руссова снова «стоял» на повестке дня. Суть: исполком Одесского горсовета постановил создать очередную комиссию, которая призвана проверить находящийся в аварийном состоянии Дом Руссова.

Комиссия до 1 октября должна дать ответ на ряд вопросов, а мэрия после этого озвучит свои планы относительно судьбы памятника архитектуры. В чем сложность? Да все в том же — в собственнике. Тут ведь ситуация очень непростая: само здание Дома Руссова находится в коммунальной собственности, но большинство квартир в нем принадлежит корпорации «Инкор».

— Переговоры с собственником не увенчались успехом. Собственник настаивает на своем проекте, где сверху на памятнике архитектуры имеются нагромождения, которые мы называем «кастрюлями». Для нас это неприемлемо, у нас есть свое видение. Для того чтобы окончательно доработать все моменты, и нужна эта комиссия, — пояснил мэр Одессы.

Еще в 2015 году исполком принял решение о признании дома Руссова аварийным. С инвестором, выкупившим большинство квартир в доме, были проведены переговоры о дальнейшей судьбе памятника архитектуры, которые «не увенчались успехом».

Дом Руссова – памятник архитектуры и градостроительства местного значения. В октябре 2011 года в доме Руссова возник сильнейший пожар, который, по сути, «добил» здание, заодно уничтожив и старейшую аптеку Гаевского. Самые «стойкие» жители, не пожелавшие покинуть свои квартиры в этом некогда красивейшем доме в самом сердце Одессы, плача, прощались с тем, что осталось от их жилищ.

Как сообщили тогда в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, причиной происшествия является «занесение источника огня извне». Может, бомжи «постарались». Может, произошел умышленный поджог.

«Локальные» возгорания в ломе Руссова происходили и потом — хотя и в гораздо меньших масштабах, но крепости зданию это, как вы понимаете, никак не прибавляло…

Итак, вопрос с историческим домом отложен до октября. Ждать осталось, в общем, недолго. И мы, конечно, подождем. Вот только подождет ли сам многострадальный памятник архитектуры? Не случится ли в нем очередной пожар? Не рухнет ли он, как Масонский дом, в одночасье похоронивший под собственными обломками долгие споры, чей он, кто собирается его купить, как его продавать и кто будет проводить его реконструкцию-реставрацию?..