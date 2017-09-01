У вас много мусора? Тогда мы едем к вам!

Вопрос с вывозом мусора в Одессе по-прежнему стоит остро. Так, как прозвучало на недавнем аппаратном совещании в мэрии, ни одна мусоровывозящая компания не соблюдает условия уборки бытовых отходов, обозначенные в договоре. Результат: ситуация с вывозом мусора, особенно в частном секторе, на сегодняшний день все еще остается плачевной.

Нерешенным остается и вопрос задолженности населения за вывоз бытовых отходов, кроме того, значительное количество домохозяйств до сих пор не заключили соответствующие договоры с мусоровывозящими компаниями.

По-прежнему остается «открытым» вопрос о строительстве мусороперерабатывающего (или мусоросжигающего) завода.

Впрочем, если у одесситов скопился мусор, то в ближайшие дни, а именно — 10 сентября, они получат возможность поучаствовать в полезном и где-то даже приятном проекте. Касается он пока жителей Черемушек и части Молдаванки.

10 сентября избавиться от мусора одесситы, проживающие в этом районе, смогут с помощью Эко-маршрута.

Как рассказывают активисты, которые проложат столь полезный маршрут, он представляет собой мобильный пункт приема вторсырья, который раз в месяц будет ездить, добираясь во все районы города. Правда, произойдет это только в том случае, если наши сограждане проявят активность.

Итак, по улицам города станет разъезжать специальный транспорт и забирать у одесситов отсортированный мусор. Далее собранное будет отправляться на переработку. То есть, нашим жителям предлагается отсортировать свой мусор, разложить его в пакеты и вынести его в определенное время в определенное место (остановку).

Расписание остановок таково:

10 сентября, воскресенье

Кинотеатр «Вымпел» 10.00 — 10.10 Мега Дом (у нового корпуса) 10.20 — 10. 30 Ул. Варненская/ ул. Филатова (ИнтоСана) 10.35 — 10.45 Кинотеатр Москва (парковка у дороги) 10.50 — 11.00 Дом Мебели 11.10 — 11.20 Ул. Щорса, 125 (Приватбанк) 11.30 — 11.40 Ул. Балковская, 143 (через дорогу от Фоззи) 11.50 — 12.00 Ул. Балковская/ул. Дальницкая (парковка АТБ) 12.10 — 12. 20.

Делается это не только для того, чтобы избавить сограждан от мусора, но и по той причине, что на данный момент рынок вторсырья у нас находится в упадке. Отечественные производства закупают вторсырье за границей, потому что украинцы не умеют сортировать мусор и выбрасывают то, что можно переработать. Поэтому и растет число свалок, их площадь уже занимает до 10% от всей территории страны.

И еще: что принимает Эко-маршрут? Стекло, макулатуру, пластик, пленку, лоточки от яиц, пакеты от молочных продуктов, упаковку тетра-пак, стаканчики от йогуртов и других молочных продуктов, металл, а также крышечки от бутылок (их, кстати, лучше приносить отдельно, они будут переданы в благотворительный фонд «Пчелка»).

Эко-маршрут не принимает: батарейки, ртутные лампы, любые лампы, оргтехнику, старые сервизы, люстры, керамику, грязное вторсырье.