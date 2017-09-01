Автомобилистам

Автомобиль – это источник повышенной опасности, и любой субъект права (физическое лицо - человек) несет персональную ответственность за совершенные действия, а не пешеход или какой-либо иной объект. Зачастую водители, управляющие автомобилем, считают, что мы, граждане, являющиеся такими же участниками дорожного движения, обязаны перед автомобилем расступиться или его пропустить, что зачастую является ошибочным мнением, так как нарушены правила поведения на этапах дорожного движения, и Новая Патрульная Полиция (далее по тексту – НПП и полиция) не занимается должным образом профилактикой всех ее участников.

В Юридическую клинику все чаще обращаются люди, которые просто не знают, какой правильный порядок действий нужно соблюдать при Дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту – ДТП).

Первым в ряду действий в случае ДТП необходимо вызвать полицию по номеру 102, можно бесплатно позвонить дежурному полиции с любого мобильного оператора. В ходе чего нужно сообщить о факте ДТП, указать место аварии и наличие жертв (пострадавших). Обратите особое внимание, что в зависимости от того, где именно произошло происшествие, полиция может добраться до места за время от 15 до 60 минут (или даже больше, например, если это участок дороги вдали от населенных пунктов).

Пока ждете приезда полиции, стоит составить описание обстоятельств аварии (сведения о месте, освещение, дорожное покрытие, расположение дорожных знаков и т.п.). Это описание можно приложить к другим материалам дела.

Нужно заняться поиском свидетелей, даже если люди спешат и не могут дождаться полицию, нужно взять личные персональные данные (паспорт, место проживания, мобильный телефон), для того чтобы в дальнейшем эти данные указать в протоколе.

Необходимые документы, которые должны быть составлены полицейским по факте ДТП:

Протокол об административном нарушении. Он включает в себя:

1) схему места ДТП, которое подписывают участники ДТП и полицейский;

2) объяснения участников происшествия и свидетелей (при их наличии);

3) показания технических приборов (при их наличии);

4) показания средств фото- и / или видеонаблюдения (в случае их наличия);

5) другие материалы, необходимые для принятия решения по делу.

Справка о дорожно-транспортном происшествии.

Расследуя факт ДТП, полицейский составит протокол об административном нарушении и признает одну из сторон виновной в совершенном ДТП. Это, как правило, очень сухой, не имеющий большого текста документ. Настаивайте на подробном описании повреждений транспортных средств, дорожного покрытия, даже погоды, если она может быть причиной аварии. Перечитайте все, записанное полицией. Очень внимательно нужно отнестись к схеме места зафиксированного факта ДТП, которую Вы будете тоже подписывать.

В соответствии с разделом 8 Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных нарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения от 07.11.2015 года № 1395 схема места ДТП - изображение места происшествия в виде схемы, которая оформляется с соблюдением требований настоящей Инструкции на месте происшествия и подписывается ее участниками и на которой графически отображаются и фиксируются все объекты и обстоятельства, касающиеся события и могут иметь значение для объективного определения ее причин.

Согласно п. 4 раздела 8 вышеуказанной Инструкции на схеме места ДТП должны быть графически изображены и зафиксированы следующие объекты: участок дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие; ориентиры, к которым на схеме осуществлена ​​привязка объектов и следов; транспортные средства, причастные к ДТП, координаты их размещения относительно элементов проезжей части и постоянных ориентиров; следы тормозного пути колес транспортных средств: их размещение относительно элементов проезжей части; длина от их начала до каждого колеса транспортного средства с изображением мест разрывов; длина следов на участках с разным покрытием; другие следы и предметы: размещение частей и объектов (обломки кузова, частицы краски, обломки стекла, осыпание грунта, следы жидкости и др.), отделившиеся от транспортного средства, в отношении элементов проезжей части, транспортных средств; площадь рассеивания осколков стекла, и т.п; координаты места столкновения, наезда и т.д. относительно устойчивых ориентиров; ширина проезжей части вместе с разделительными полосами; ширина тротуаров, обочины; размеры участков с различным состоянием дорожного покрытия; размеры и размещение дефектов дорожного покрытия; расположение дорожной разметки, расположение светофоров, дорожных знаков и других средств технического регулирования дорожного движения; расположение шлагбаума, средств сигнализации, дорожных знаков на подходе к железнодорожному переезду. В обязательном порядке в схеме места ДТП заполняется таблица дорожных условий и указываются названия объектов, изображенных на схеме. На обратной стороне схемы места ДТП указываются: марка (модель) поврежденного транспортного средства; номерной знак транспортного средства; владелец транспортного средства; перечень видимых (внешних) повреждений транспортного средства, которые произошли в результате ДТП.

Для Вас очень важно написать объяснения к протоколу об административном нарушении и указать причину своего несогласия или согласия с приведенными данными в протоколе. Это может вам пригодиться, если Суд выберет не вашу сторону.

Обязательно вызовите представителя страховой компании. Если участниками ДТП стали несколько транспортных средств - проследите, чтобы они также обратились к своим страховщикам. Если по каким-то причинам представитель страховой компании не прибывает на место ДТП, водителю необходимо в течение 3 рабочих дней со дня аварии письменно сообщить в свою страховую компанию о наступлении страхового случая. Иначе страховая компания выплатит средства пострадавшему, но затем в порядке регресса имеет право взыскать выплаченные средства с виновного водителя.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники

аспирант кафедры гражданского процесса

Павлова Юлия Сергеевна