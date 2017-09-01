Одесситы провожали лето

Первое воскресенье сентября выдалось теплым. С утра над горизонтом поднялось яркое ласковое солнце. Стоял безветренный день. Естественно, в такую погоду большинство одесситов устремились к морю. В этот день все городские пляжи, начиная от Лузановки и до 18 станции Большого Фонтана, были переполнены отдыхающими.

Особенно многолюдно было в Аркадии. Здесь все пространство было «оккупировано» людьми всех возрастов. Я решил пройтись по территории Аркадийской зоны отдыха, посмотреть, что здесь изменилось. К сожалению, по-прежнему здесь стоят, словно амбразуры питейно – развлекательные заведения, закрывая вид на море. Приходится смотреть на эти неуклюжие строения вместо того, чтобы любоваться морским простором. А свободное место под солнцем пусть сами отдыхающие ищут среди строений. Вот и ютятся все эти годы люди на небольших пятачках еще свободного пляжа. А большая его часть занята бизнесом.

Уверен, что большинство чиновников, кто давал и дает разрешение на застройку пляжной зоны, бывали на пляжах других стран и не могли не обратить внимания на то, что там везде приморская зона не занята строениями, а с набережной открывается вид на море. А у нас все по-другому.

Уже сколько лет шла речь о том, чтобы здесь по всему прибрежному пространству могли свободно передвигаться люди с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, и городские власти, и пляжная администрация остаются глухи к этой инициативе.

Те, кто на костылях, и особенно, кто на инвалидной коляске, не могут посетить западную часть пляжа. На их пути расположены крутые ступеньки, по которым инвалиды не могут сойти. А ведь можно здесь было часть прохода сделать покатым с перилами и пандусами.

Обращают на себя внимание остатки знаменитой Ротонды, которая была своего рода визитной карточкой Аркадии. Не так давно городские власти разрешили убрать ее и на том месте построить очередной ресторан. Ротонду быстро снесли. И тут-то общественность города стала на защиту исторического строения. На этот раз власть услышала их требование, Ротонду заставили восстановить. Правда восторжествовала? Ничего подобного. Да, строение начали восстанавливать в расширенном виде, но до конца стройку не довели. Вот и стоит она, как памятник ненасытным чиновникам.

Весной этого года Одесский городской совет принял решение о продолжении укрепления берега. В этом особенно нуждается территория от Аркадии до Восьмой станции. Здесь частично уже были выполнены работы по замене и укладке новых плит, которые защищают берег от штормовых разрушений. А рядом проложили новую широкую дорогу, которая одновременно является трассой для прогулок отдыхающих и укреплением берега. Эту работу выполнили еще в прошлом году, но в этом году здесь ничего не делается. Очевидно, что-то планировали строить, для чего привезли много щебенки, которая успела зарасти сорняками, а дорожное полотно по-прежнему остается недостроенным.

Как и в прошлые годы остались нетронутыми давно сорванные штормами берегоукрепляющие плиты и никто их пока не собирается восстанавливать. Этот каменный хаос, словно памятник бездеятельности тех, кто должен заниматься укреплением морского берега.

Когда я шел вдоль волноотбивающей прибрежной стены, мое внимание привлекла серая чайка, которая вышагивала по стене, хозяйски осматривая берег в поисках чего-нибудь съестного. Когда я навел на нее объектив фотоаппарата, чайка обратила на это внимание, и, словно позируя, начала оборачиваться, внимательно заглядывая в объектив. Не сфотографировать такую прелесть было невозможно.

Как ни грустно, лето красное пролетело, и к нам пришла осень. Будем надеяться, что она будет щедрой на тепло и благодатные дожди.