Реинтегрировать, чтобы возвращать?

После сорокапятидневных каникул Верховная Рада наконец вновь собралась в здании под Куполом. Открылась очередная сессия восьмого созыва. Трудные задачи ждут решения народных избранников. И наряду с образовательной, медицинской и пенсионной реформами народным депутатам предстоит принять закон о реинтеграции отдельных территорий Луганской и Донецкой областей. К этому Украину усиленно подталкивают западные партнеры, в том числе США. Представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко на днях выступила в прессе, сообщив о том, что законопроект о реинтеграции ныне оккупированных территорий практически готов. И даже одобрен Советом национальной безопасности и обороны. Тут Ирина Луценко, видимо, хотела сказать, что законопроект одобрил министр обороны США генерал Метьюс, который перед тем приезжал в Киев. И встречался с руководством страны. А до того специальный представитель США в Украине, Курт Волкер, которого привез в Киев государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон, беседовал с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. И там, судя по всему, речь тоже шла о проблемах Донбасса. В Москве это понимают, как выполнение Минских соглашений, а в Украине говорят о реинтеграции оккупированных территорий.

По некоторым признакам Российская Федерация намерена заморозить конфликт в Украине, подобно тому, что ранее сделала в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Но выход Украины только в имплементации Минских договоренностей. О необходимости таких действий заявили Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, обсудив вопрос по телефону.

Становится очевидным, что Европа устала от Украины и готова правдами и неправдами навязать Киеву свою волю, требуя выполнения Минских соглашений. Недаром в Германии и во Франции заговорили о возможности снятия с Российской Федерации экономических санкций. Ларчик просто открывается. Во Франции резко упал рейтинг Эммануэля Макрона, а в Германии скоро парламентские выборы.

В Минских договоренностях, которые должны выполнить Российская Федерация и Украина, заложена своего рода мина замедленного действия. Прежде всего – это амнистия боевиков и проведение свободных местных выборов по украинским законам. Но этого явно не хотят в Киеве. Поскольку придется идти на условия Кремля. А там тоже, как говорится, держат фасон. Примирению мешают наши ура-патриоты, выступающие за войну до победного конца. Им вторят некоторые народные депутаты и министры. В частности, министр внутренних дел Арсений Аваков заявлял о том, что Национальной гвардии в скором времени предстоит важная миссия по освобождению Донбасса. И вряд ли такое заявление увязывается с необходимостью принятия закона о реинтеграции отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Скорее будет включен сценарий замораживания донбасского конфликта. В этом усматривается выгода тех, кому, как говорится, война, словно мать родна. Не случайно «Самопомощь» заговорила о возобновлении грузовой и транспортной блокады оккупированных территорий. Ведь под разными предлогами продолжается торговля с Россией. Идут эшелоны с каменным углем и даже стройматериалами. Непонятные гешефты происходят с поставками сжиженного газа. Говорят, что здесь не обошлось без влияния Медведчука, кума Владимира Путина. Медведчук сейчас участвует в переговорной группе в Минске. А заодно проталкивает свои интересы. Появилась информация и о том, что официальный Киев собирается возобновить соглашение с известной американской газо-нефтедобывающей компанией «Шелл». Возможно, и поэтому в Киев на днях приезжал министр энергетики США. Ведь Дональд Трамп уже завозит в Польшу сжиженный газ, рассчитывая вытеснить с этого рынка европейские компании. В этой связке и заключенные Петром Порошенко соглашения с американцами о поставках в Украину каменного угля из Пенсильвании. Ничего, что при стоимости на торговой бирже в 80 долларов за тонну нам продают этот уголь по 120 долларов.

Как бы там ни было, у Киева просто нет альтернативы минским соглашениям. И решать проблему вызволения Донбасса военным путем бесперспективно. Ведь, несмотря на все киевские парады и заявления о том, что мы готовы противостоять любому агрессору, наша армия пока не может состязаться с российской. Недавно был опубликован рейтинг вооруженных сил разных стран. Российская Федерация занимает второе место после США. Тогда как Украина только на 30 месте. Есть у нас и проблемы материального снабжения войск. Патронный завод в Луганске безвозвратно утрачен. И в АТО сейчас используют боеприпасы, что остались после распада СССР. Президент Петр Порошенко заявил о необходимости построить новый патронный завод, на котором можно будет производить патроны по стандартам НАТО. Но недавно выяснилось, что средства, которые были конфискованы у Януковича, выделены на другие цели.

Но вернемся опять к вопросу о реинтеграции оккупированных территорий. Захотят ли проживающие там украинцы присоединиться к большой Украине? Людей отпугивают завышенные коммунальные тарифы, низкие зарплаты и пенсии. А также высокий уровень коррупции. Кроме того, коалиционные политические партии не заинтересованы в увеличении электората. Поскольку за них там мало кто проголосует. Зато Оппозиционный блок наверняка получит там большинство.

Народные депутаты скорее всего рассмотрят законопроект о реинтеграции Донбасса. Но не факт, что он будет принят и реализован. Наверное, не обойтись без команд из Вашингтона и Брюсселя. А там видимо, будут настаивать на своем.