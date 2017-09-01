Это страшное слово «артроз»

Поговорим о таком грозном заболевании, как артроз. В мире понятия артроз и артрит объединены. В нашей же медицинской практике они разделены, считается, что артрит – это острый воспалительный процесс сустава, артроз – хроническое заболевание, с глубокими корнями.

Людей часто пугает этот диагноз. Однако прежде чем отчаиваться, я бы посоветовал нашим читателям попытаться выяснить причину заболевания, обратившись к специалисту – именно травматологу-ортопеду, а не к терапевту. Даже если участковый терапевт сделает выводы на основании инструментальных исследований, УЗИ, рентгена, КТ или МРТ, этого недостаточно. Необходимо, чтобы узкий специалист по профилю возникшей проблемы выяснил, что это за проблема и чем эта она была вызвана.

Причин может быть несколько. Первая – это то, о чем мы уже говорили в предыдущих публикациях – чрезмерные и неправильные нагрузки на сустав. Артроз может быть также вызван и общим заболеванием, таким, как ревматизм, подагра, системные заболевания. Очень часто артроз возникает в результате старых повреждений и травм, на которые в свое время не обратили должного внимания. В результате травмы и повреждения связочного аппарата возникает его нестабильность, неконгруэнтность в суставе, неравномерная нагрузка на суставные площадки, что и приводит к развитию артроза.

Иногда люди, начитавшись советов из интернета, приходят к скоропалительному выводу о том, что их ситуация безнадежна и следующим этапом может стать только оперативное вмешательство в виде замены сустава.

Уверяю вас, это правомерно далеко не во всех случаях. Прежде всего, у артроза, как у всякого заболевания, есть несколько стадий. При ранних стадиях болезни эффективно применение противовоспалительной терапии, хондропротекторов. Показаны в таких случаях и специальные ортопедические приспособления (мы о них упоминали в предыдущих публикациях) – ортезы, фиксирующие повязки, которые заставляют работать сустав правильно. Если терапия проведена вовремя, болезнь приостановлена на ранних стадиях, человек может надолго забыть о возникших проблемах и вопрос об оперативном вмешательстве отпадет на неограниченный срок.

На более поздних стадиях развития болезни показано и дает положительный эффект введение в область сустава специальных препаратов, снимающих воспаление, смазывающих этот сустав, восстанавливающих хрящ. Такая терапия также хорошо помогает при возрастных изменениях в суставе.

Существуют препараты, полученные из собственной крови, содержащие собственные активные вещества, «активаторы роста», именуемые PRP-плазма. Препараты вводятся в любой сустав и активизируют восстановление хрящевой ткани. Лечение дает стойкий положительный результат, вплоть до восстановления поврежденных участков. Хотелось бы при этом еще раз подчеркнуть, что терапия должна быть комплексной, назначаться и проводиться специалистами. Только квалифицированный специалист может правильно ввести препарат в сустав. В некоторых случаях такие уколы необходимо проводить под контролем УЗИ или рентгена. Этим занимаются травматологи-ортопеды.

Если же болезнь зашла слишком далеко, эффекта от консервативного лечения нет и процесс быстро прогрессирует, необходимо ставить вопрос об оперативном вмешательстве и замене сустава. Эти операции с успехом проводятся в нашей стране. К величайшему моему сожалению, на сегодняшний день это достаточно дорогостоящая процедура, но эффект от неё немедленный. В результате люди избавляются от болей и плохого самочувствия, ведут нормальный образ жизни.

Хотелось бы добавить, что активный образ жизни в той или иной степени помогает приостановить развивающийся артроз, хотя и не повернет течение болезни вспять. А при некоторых системных заболеваниях больной просто вынужден вести активный образ жизни, применять лечебную физкультуру. Однако важно понимать, что сустав необходимо нагружать правильно, иначе физические нагрузки, даже умеренные упражнения, могут принести не пользу, а вред. Поэтому прежде всего – и это основа основ лечения всех заболеваний – постановка правильного диагноза, выяснение причин возникновения проблемы. А залогом успеха лечения является своевременное обращение к профильному специалисту.

При артрозах в комплексной терапии дает стойкий положительный эффект бальнеотерапия. Наш с вами регион богат в этом отношении, и предоставляет нам все, что необходимо и для здорового образа жизни, и для лечения с помощью природных ресурсов, если это нам необходимо. Великолепный степной воздух, морская вода, лечебные грязи Куяльницкого лимана по своим качествам ничем не хуже, чем на многих зарубежных курортах. Более того, по ряду показателей куяльницкие грязи даже превосходят грязи Мертвого моря, так широко разрекламированного в мировом сообществе.

Благотворны пешие и велосипедные прогулки, выполнение определенного комплекса упражнений на свежем воздухе или в специальных лечебно-профилактических учреждениях. Все это продлевает здоровую жизнь суставов и нашего организма в целом.

Но надо помнить, если проблема возникла – обязательно обращайтесь к специалисту, он поможет остановить болезнь на ранних стадиях.

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Подготовила Елена Антонова