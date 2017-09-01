Вслед за Румынией, Венгрией и Польшей в Молдове возмущены законом об украинизации школьного образования, принятым Верховной Радой

Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал принятый в Украине закон об образовании и выразил надежду, что он будет пересмотрен в части обучения на языках национальных меньшинств.

Об этом Додон написал на своей страничке в Facebook.

«Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины», — пишет президент Молдовы.

«Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведёт к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине. Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции, — пишет Додон. — Понимаю их обеспокоенность и, будучи президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются».

«Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него», — заключает глава Республики Молдова.

Напомним, новый закон об образовании предполагает полный отказ от преподавания предметов на любых языках, кроме украинского, к 2020 году. Против законопроекта уже высказались Румыния, Венгрия и Польша