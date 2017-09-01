П. Бумбурас участвует в подготовке Трансатлантического конгресса в Киеве

Подготовка к конгрессу «Киевский Трансатлантический Диалог», который пройдет в столице 26-27 октября, вышла на финишную прямую. Организатором конгресса выступает «Фонд Бумбураса», при поддержке Центра Информации и Документации НАТО, в сотрудничестве с German Marshall Fund.

председатель БО «Фонд Бумбураса» господин Пантелис Бумбурас совместно с представителем German Marshall Fund господином Бруно Лете встретились с госпожой Барбарой Маронковой, директором Центра Информации и Документации НАТО в Киеве, чтобы обсудить детали конгресса.

Состав докладчиков, особая политика, социальные и стратегические обстоятельства, в которых находится Украина, наверняка охарактеризуют будущий конгресс как одно из главных мероприятий 2017 года, касающихся вопросов отношений Украины с НАТО и западными союзниками в целом. Таким был общий вывод трех сторон, принявших участие в обсуждении. Во время конгресса, который состоится 26-27 октября в Киеве, 50 лидеров - создателей общего мнения и специалистов со всего трансатлантического пространства – проведут дискуссии по вопросам разработки Программы Трансатлантических отношений Украины и поделятся своими взглядами на проблемы, которые переживает Киев в процессе сближения с НАТО и своими западными союзниками.

Кроме просветительских выводов, которые сформируются в результате мероприятия, организаторы намерены сделать конгресс ежегодной традицией, с помощью которой будут созданы условия для постоянного диалога о трансатлантическом будущем Украины.