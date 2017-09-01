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  • Дата: Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40

Одесские полицейские пересядут на «Renault» и «Mitsubishi»

Категория: Новости


Одесские полицейские пересядут на «Renault» и «Mitsubishi»

Сразу восемьдесят шесть новых автомобилей передал одесским полицейским лично министр внутренних дел Арсен Аваков. В целях предания особой торжественности процесс передачи происходил на Приморском бульваре непосредственно возле Дюка.

Впрочем, как выяснилось, непосредственно за счет МВД одесским полицейским перепало лишь пять автомобилей «Mitsubishi».

Большую часть остальных – семьдесят семь «Renault» оплатил областной совет. Еще на пять автомобилей той же марки «раскошелился» одесский горсовет.



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