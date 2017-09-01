Одесские полицейские пересядут на «Renault» и «Mitsubishi»

Сразу восемьдесят шесть новых автомобилей передал одесским полицейским лично министр внутренних дел Арсен Аваков. В целях предания особой торжественности процесс передачи происходил на Приморском бульваре непосредственно возле Дюка.

Впрочем, как выяснилось, непосредственно за счет МВД одесским полицейским перепало лишь пять автомобилей «Mitsubishi».

Большую часть остальных – семьдесят семь «Renault» оплатил областной совет. Еще на пять автомобилей той же марки «раскошелился» одесский горсовет.