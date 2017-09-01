Юлия Тимошенко удостоилась «Оскара»

Награда нашла героиню прямо в прямом эфире – на программе «Свобода Слова».

Копию золотой статуэтки «Оскар» вручил экс-премьеру нардеп от «БПП» одессит Алексей Гончаренко. По его словам, когда он услышал, как Юлия Тимошенко «не моргнув глазом», заявила о том, что ее ничего не связывало с Павлом Лазаренко, он понял, что такой актерский талант и впрямь тянет на «Оскар».

«Вы так уверенно сказали, что не знаете Павла Лазаренко, что я в восторге! Вы лучшая актриса в мире!», — заявил передавая «награду» Алексей Гончаренко.

Впрочем, по мнению самой Юлии Тимошенко, эту награду коллеге по Парламенту следовало бы отдать самому Петру Порошенко, который «…со слезами на глазах обещал за две недели закончить АТО и платить по миллиону бойцам страховки!»

Справедливости ради отметим, что Петр Порошенко никогда не обещал закончить АТО за две недели. Перед инаугурацией он заявил о том, что АТО «не может и не будет продолжаться 2-3 месяца, а будет завершена за часы». Но, к сожалению, и это обещание пополнило ряды многих невыполненных «честных слов» нынешнего руководства страны.