Самая большая в городе площадка для выгула собак почти готова

Речь идет о площадке, расположенной в нижней террасе склонов под Приморским бульваром, чуть ниже недавно созданного там Стамбульского парка.

По словам коммунальщиков, там уже создана практически вся необходимая инфраструктура, включая посыпанные гравием и покрытые плиткой дорожки, скамейки и даже специальные урны для собачьих пакетов.

До конца осени аналогичная площадка появится в Парке Победы, вообще же до конца года в разных частях города должно быть создано одиннадцать таких площадок. На их создание пойдет около девяти миллионно гривен.

В настоящее время в городе действуют только две специально оборудованных площадки.