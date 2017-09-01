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  • Просмотров: 277
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Самая большая в городе площадка для выгула собак почти готова

Категория: Новости


Речь идет о площадке, расположенной в нижней террасе склонов под Приморским бульваром, чуть ниже недавно созданного там Стамбульского парка.
По словам коммунальщиков, там уже создана практически вся необходимая инфраструктура, включая посыпанные гравием и покрытые плиткой дорожки, скамейки и даже специальные урны для собачьих пакетов.
До конца осени аналогичная площадка появится в Парке Победы, вообще же до конца года в разных частях города должно быть создано одиннадцать таких площадок. На их создание пойдет около девяти миллионно гривен.
В настоящее время в городе действуют только две специально оборудованных площадки.

 



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