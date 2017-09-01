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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской мэрии приняли решение начать строительство паркингов на железнодорожном вокзале

Категория: Новости

Как стало известно, накануне в Одесской мэрии приняли решение начать строительство паркингов на железнодорожном вокзале, а также на Таможенной площади. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта Александр Илько.

В мэрии полагают, что это значительно снизит загруженность центра города.

Кроме того, по словам Илько, будет целесообразно начать строительство паркингов в районе Пересыпского моста, Овидиопольской дороги, улиц Желябова и Среднефонтанской.

Главном проблемой, по мнению чиновника, является тот факт, что автомобили заезжают в центр, находятся там в течение всего дня и выезжают лишь вечером.

Когда данную идею начнут воплощать в жизнь – пока не совсем ясно.



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