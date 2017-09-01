16 сентября в одесском Городском Саду устроят «Фотовыставку Одессита». Все фотографии разместят на бельевых веревках, а закрепят прищепками в формате фотосушки. Свои фотоработы на ней сможет экспонировать каждый, достаточно распечатать и принести фотографии перед началом выставки. «Фотографии будут висеть на прищепках, будто вещи сушатся в старом одесском дворике. Таким образом создастся неповторимый колорит Одессы», — подчеркивают организаторы экспозиции под открытым небом.

16 сентября фотопроект будет находиться в Городском саду с 15:00 до 20:00. А 17 сентября он переедет в сквер Королева, где будет экспонироваться также с 15:00 до 20:00.

Напомним, что формат фотосушек был в Одессе мега-популярен 4-5 лет назад. Тогда организаторы собирали по несколько сотен фоторабот известных и начинающих фотографов. А в конце мероприятия каждый, кто принес фотографию, мог забрать с собой на память работу другого участника. Особенным куражом считались хенд-мейд прищепки, разукрашенные акриловыми красками, аппликациями из тканей, меха и стразов.