Полицейские нашли в камышах у озера огромные кусты незаконно выращенной конопли

Полицейские нашли в камышах у озера Кагул за хутором Кирган в Одесской области спрятаные огромные кусты незаконно выращенной конопли. Об этом сообщает местная полиция.

Плантация из 121 куста располагалась на четырех земельных участках.

Следствие устанавливает, кто причастен к незаконному выращиванию наркосодержащих культур.

В Госпогранслужбе уточнили, то некоторые растения достигали четырех метров в высоту.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Изъятые растения направлены на исследование. Следствие устанавливает лиц, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих культур.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен - 8500 гривен) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.