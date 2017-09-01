Одесская полиция получила новые авто

12 сентября первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой прибыл с рабочим визитом в Одессу и передал начальнику полиции Одесской Дмитрию Головину 5 автомобилей «Митсубиси-Аутлендер», которые будут использоваться в служебной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Также правоохранители получили автомобили от губернатора Одесской области Максима Степанова и мэра Одесса Геннадия Труханова.

Максим Степанов, в рамках реализации областной комплексной программы «Безопасная Одесчина», вручил полицейским ключи от 77 автомобилей «Рено-Сандеро», которые будут использоваться группами реагирования патрульной полиции и один автомобиль специального назначения для обеспечения деятельности спецучреждений.