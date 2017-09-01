В Килийском районе стали заключать больше браков

Осенний свадебный сезон, самый популярный среди брачующихся, только начался. Уже сейчас Килийский ЗАГС принимает по несколько пар в стандартные для узаконивания отношений дни. Как оказалось, трудное время в стране, рост цен никак не мешают желанию любящих людей создавать семьи. Об этом говорит статистика. Так, с начала 2017 года, то есть за 8 месяцев, было зарегистрировано 97 браков. Из них большая часть, а именно 54 регистрации, — торжественные. Кроме того, по словам руководителя Ольги Переверзевой, не все скромные регистрации брака подразумевают скромное празднование. Большинство пар расписываются в будний день, а уже на выходных одеваются в свадебные наряды. К примеру, так поступают любители выездных росписей и желающие сделать венчание основной церемонией свадьбы. За этот же период прошлого года было зарегистрировано 81 брак, из которых 47 церемоний – торжественные. За период 2015года расписались всего 74 пары, 42 из них это сделали под звучание марша Мендельсона. Кроме этого, по количеству поданных заявлений уже примерно понятно, что осенний свадебный сезон этого года, особенно октябрь месяц, будет довольно насыщенным.