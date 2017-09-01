В Одессе полиция поймала грабителя

Сотрудникам патрульной полиции сообщили об ограблении в Киевском районе Одессы.

Данную информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

В телефонном разговоре заявительница рассказала патрульным, что на улице Новгородской к ней подошел мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили приметы нападавшего и приступили к поискам. Во время обследования прилегающей территории правоохранители заметили и задержали подозреваемого.

В конечном итоге 20-летнего задержанного доставили в отдел полиции и передали следователям.



