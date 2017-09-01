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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Одессита лишили водительских прав

Категория: Новости

Ещё один одессит пополнил ряды пешеходов: Киевский районный суд Одессы лишил его права управления всеми видами транспортных средств на два с половиной года.

21 августа 2017 одессит ехал по улице Академика Глушко в Одессе. Его автомобиль попал в поле зрения  полицейских, которые потребовали остановить транспортное средство. Водитель их проигнорировал и продолжил движение. Во время преследования правонарушитель попал в ДТП —  он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

Как установили полицейские впоследствии, проведя обзор на приборе Drager Alcotest, одессит находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель явился в судебное заседание и признал свою вину.

Теперь одессит ещё и оплатит штраф в размере 10200 и судебные издержки в размере 960 гривен.



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