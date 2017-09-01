 
Информация к новости
  • Просмотров: 43
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Полиция арестовала похитителя камер наблюдения

Категория: Новости

Полиция арестовала похитителя камер наблюдения

Полицейскими Малиновского отдела полиции установлено, что в начале августа местный житель похитил камеры наружного видеонаблюдения.

В ходе санкционированного обыска гаражного помещения по месту жительства подозреваемого,  были обнаружены и изъяты похищенные камеры видеонаблюдения, а также 51 патрон калибра 5,45 миллиметров и граната РГД-5.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 