Полиция арестовала похитителя камер наблюдения

Полицейскими Малиновского отдела полиции установлено, что в начале августа местный житель похитил камеры наружного видеонаблюдения.

В ходе санкционированного обыска гаражного помещения по месту жительства подозреваемого, были обнаружены и изъяты похищенные камеры видеонаблюдения, а также 51 патрон калибра 5,45 миллиметров и граната РГД-5.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.