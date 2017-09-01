Рекордная высотность одесского строительства

Городские власти намерены провести комплексную проверку строительства возле Музкомедии.

Так, по словам руководителя ГАСИ города Александра Авдеева, на месте сгоревшего кафе строится одноэтажный объект высотой …7 метров.

Это возмутило мэра Геннадия Труханова. «Что это за строение такое? Один этаж - семь метров высоты? Под такую высоту наши умельцы могут построить два, а то и три этажа!»

Он поручил провести комплексную проверку стройки. А впоследствии при выдаче разрешительных документов обращать особое внимание на все технические данные в проектной документации. «Чтобы не давать возможности нечистоплотным дельцам проворачивать различные махинации!»