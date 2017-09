Детский кинофестиваль «Next» прошел в Одесской киностудии

В Одессе прошел международный детский кинофестиваль. В этот же день произошло еще одно очень значимое для кинообщественности событие -допремьерный показ фильма «Червоный», который номинируется на ряд премий. На церемонии торжественного открытия присутствовало много именитых гостей. Приятно, что после периода застоя и упадка наш кинематограф демонстрирует позитивные тенденции. Несмотря на ограниченное количество гостевых мест, студенты кафедры кино и телевидения факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета были приглашены на это мероприятие. Ребята пришли с камерами, чтобы в качестве стажировки снять репортаж о фестивале, а отснятый материал разместить на сайте МГУ. Пока еще никто из них не стал членом жюри, но все они будут принимать участие в обсуждении, помогать решать организационные вопросы и снимать учебные программы.

Кафедра кино и телевидения, выпускающая специалистов в области аудиовизуального искусства и производства, в МГУ существует уже 4 года. Это и кино- и телеоператоры, и дикторы - ведущие телепрограмм, и режиссеры, и звукорежиссеры. Большая работа была проделана за это время, и вот уже в этом году из стен вуза в большой профессиональным мир вышли первые выпускники, подготовленные по этой специальности. Безусловно, смелым было решение президента МГУ Сергея Кивалова открыть такую специальность в Одессе, потому что на юге Украины нет ни одного специального вуза, который готовил бы специалистов такого профиля. Бесспорно, этот проект требовал решимости по многим причинам, в том числе и по масштабу инвестиций. В первую очередь – это дорогое оборудование, это подготовка очень узких специалистов, которых в Одессе нет по ряду причин экономического, политического и исторического свойства.

Рассказывает заведующая кафедрой кино и телевидения МГУ, кандидат искусствоведения Татьяна Уварова:

Идея создания факультета была дерзкой и амбициозной. Но – получилось! Четыре года мы уже есть, более того, факультет развивается, мы можем гордиться тем, что у нас действительно учится очень хорошая, талантливая, креативная молодежь. Сейчас мы находимся на мероприятии, которое непосредственно связано с нашей специальностью. Нужно сказать, что мы имеем уже прекрасный опыт общения с Одесской киностудией. Когда мы готовились к нашему первому выпуску, киностудия предоставила нам зал для просмотра наших выпускных работ, и благодаря этому сам процесс превратился в кинопраздник для выпускников и их родителей. Все получилось замечательно. А теперь мы уже тесно сотрудничаем с киностудией, у нас есть договоренность о базах практики и мы – часть этого киномира, и мы рады, что киностудия восстанавливается и развивается, и мы тоже растем и как-то включаемся в кинопроцесс в нашей стране. Таким образом, сложился превосходный тандем вуза, готовящего специалистов и киностудии, которая является нашей базой и в будущем – прекрасная возможность нашим детям работать.

- Скажите пожалуйста, насколько востребованы сегодня выпускники ваших специальностей?

Учитывая, что вся мировая культура сегодня визуализируется, то как раз аудиовизуальное направление - это то, что становится все более значимым и востребованным в наши дни и в перспективе. Ведь наши выпускники – это люди, которые могут и снять, и смонтировать и отрежиссировать любой материал, как кинопродукт, так и телепродукт. Реклама – тоже сугубо визуальная сфера. Поэтому очень велик спрос на наших выпускников, особенно если учесть, что специалистов в этой области очень немного, особенно дипломированных. У нас уже есть выпуск, они трудоустроены практически все. Часть выпускников осталась в магистратуре МГУ, это будущие арт-менеджеры, часть ребят еще в процессе обучения уже привлекались к работе на ведущих украинских центральных каналах, а также в региональных СМИ. И ниша еще не заполнена, спрос остается достаточно высоким. Даже наша Одесская киностудия развивается, а людей с дипломом оператора или звукорежиссера просто нет. То есть, руководство киностудии готово идти с нами в ногу в этом вопросе, чтобы растить себе специалистов. Вот в этом точки нашего соприкосновения. Нам очень повезло, что в Одессе есть киностудия с такими прекрасными традициями, и повезло еще раз, что у нас такое качественное взаимодействие. И если мы будем развиваться, а мы будем развиваться, это будет очень хорошо, так как у нас масса планов и перспективных проектов.

Учиться на нашей кафедре безумно интересно. Работаешь над собой, набираешься опыта, общаясь с творческими людьми, каждый день с занятий мы уходим с новым багажом знаний. Преподаватели абсолютно разные, они обучают нас режиссуре, кино- и телеискусству, сценической речи, актерскому мастерству, то есть масса предметов, которые дают профессиональные знания и формируют творческую личность. Для меня, как для будущей телеведущей, все эти дисциплины очень важны, особенно сценическая речь, чтобы поставить дикцию и научиться модулировать голос. Я не одесситка, здесь нам дают хорошее общежитие, создают все условия для комфортного проживания и обучения, за что мы очень признательны президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову. Я всегда мечтала стать телеведущей, и выбрала этот вуз потому, что Международный гуманитарный университет – лучший из немногих вузов Украины, дающий возможность получить такую специальность. МГУ, выпуская таких специалистов, дает возможность надеяться на самые увлекательные перспективы, - говорит студентка третьего курса Настя Гудыма.

Во время 4 фестиваля NEXT состоятся показы национальных и зарубежных кинокартин и мультфильмов, в том числе ретроспективные. Для детей и подростков, которые хотят связать свое будущее с кино, будет проведен мастер-классы и творческие мастерские, пройдут творческие встречи с известными кинематографистами и тому подобное. Жюри на кинофестивале по традиции будет состоять из профессионального — взрослого, и детского. Детский кинофестиваль NEXT впервые прошел в Одессе зимой 2016 года. Тогда победителем взрослое жюри назвало фильм датского режиссера Карстена Рудольфа «Семейство Кристмас» (The Christmas Family). В свою очередь детское жюри кинофестиваля остановило выбор на украинском семейном мюзикле «Трубач» Анатолия Матешко.