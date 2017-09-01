Военные «оккупировали» и Одесский порт

Вслед за Черноморским портом военные накануне вошли на территорию Одесского порта.

Несколько бронетранспортеров заняли оборону на причалах, а на территории развернули зенитную установку.

По информации Министерства Обороны, эти действия проходят в рамках военных учений «Непоколебимая стойкость-2017», которые продляться до 15 сентября.

Напомни, что данные учения являются своего рода, ответом на российско-белорусские учения «Запад-2017».

Отметим, однако, что результативность данных действий вызывает большие сомнения.

Ведь в случае попытки штурма высадке десанта наверняка будет предшествовать артподготовка .По всей вероятности ,без за действия орудий и залповых систем крупного калибра (чтобы не разрушить портовую инфраструктуру). Однако и без этого силы огня наверняка хватит, чтобы ликвидировать все легкие и средние бронесредства, расположенные на причалах.

Что же касается зенитной установки, то такие противовоздушные средства утратили свою эффективность еще несколько десятков лет назад. В настоящее время даже портативные переносные зенитные средства вроде «Стингера» и «Иглы», вообще не нуждающиеся в развертывании оказываются куда более действенными.