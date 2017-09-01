Первое судно с американским «энергетическим» углем вошло в Южненский порт

Накануне первый балкер с углем из Пенсильвании прибыл и встал под разгрузку в порту «Южный».

По официальной информации, на его борту находятся 62 тысячи тонн угля. Его планируют разгрузить и направить по «угольным» электростанциям страны всего за трое суток.

Столь быстрый темп разгрузки вполне объясним. Ведь буквально на подходе находятся еще четыре аналогичных судна.

В совокупности, в Южненский порт менее, чем за две недели должно поступить до трехсот тысяч тонн американского угля, что составляет почти половину от общего объема поставок, которые проанонсировал Президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, однако, что как признал накануне министр инфраструктуры Владиммир Омелян, стоимость пенсильванского антрацит вдвое превышает цену на его российский аналог.

Однако, по словам министра «…это своего рода,, плата за независимость. За то, что нам никто с автоматом в руках не скажет - все-конец! И тогда экономике гаплык!»