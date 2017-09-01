Новый мост через Сухой лиман может быть построен до конца следующего года

Такая информация была озвучена накануне в ходе совещания с участием губернатора и руководства Черноморска.

Мэр Черноморска Валерий Хмельнюк отметил важность данного вопроса .Ведь до сих пор транспортное сообщение между Одессой и Черноморском ведется по старой переправе через Сухой лиман, которая находится в плохом техническом состоянии и уже не может пропускать крупногабаритый грузовой транспорт.

Он поблагодарил руководство АМПУ за выделение 57,8 миллиона гривен на проведение строительный работ. Причем, как выяснилось, это только первый транш!

По словам заместителя городского головы Ченрноморска Юрия Крука, при условии стабильного финансирования строительство моста может быть завершено до конца 2018 года.

Отметим, что губернатор Максим Степанов ,говоря о строительстве этого объекта, подчеркнул, что «…строительство мостового перехода в районе села Малодолинскоена дороге «Одесса-Черноморск- лишь первый этап в модернизации транспортной инфраструктуры региона!»