У жителя Суворовского района Одессы правоохранители изъяли оружие

У 35-летнего жителя Суворовского района Одессы правоохранители изъяли два огнестрельных пистолета и патроны к ним.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области. Согласно заключению экспертизы, изъятые пистолеты "ПМР" и "VZOR 70" является короткоствольным огнестрельным оружием, а патроны — пригодными к стрельбе боеприпасами, часть из которых изготовлена самодельным способом. Мужчина, в квартире которого обнаружили пистолеты, от пояснений отказался. За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.