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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

У жителя Суворовского района Одессы правоохранители изъяли оружие

Категория: Новости

У жителя Суворовского района Одессы правоохранители изъяли оружие

У 35-летнего жителя Суворовского района Одессы правоохранители изъяли два огнестрельных пистолета и патроны к ним.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.  Согласно заключению экспертизы, изъятые пистолеты "ПМР" и "VZOR 70" является короткоствольным огнестрельным оружием, а патроны — пригодными к стрельбе боеприпасами, часть из которых изготовлена самодельным способом.  Мужчина, в квартире которого обнаружили пистолеты, от пояснений отказался. За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.



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