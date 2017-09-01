Пьяный водитель устроил ДТП у одесского Привоза и бросался на полицейских и прохожих в среду, 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

Около 20:00 на улице Новощепной Ряд патрульные стали свидетелями того, как водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в витрину торгового павильона, после чего пытался скрыться с места происшествия.

"На требования правоохранительных органов прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку с полицейскими и прохожими. При этом нарушитель несколько раз упал на проезжую часть, чем нанес себе травмы лица. К тому же он имел явные признаки алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Для обеспечения безопасности окружающих от разъяренного мужчины на него надели наручники.

50-летнего нарушителя доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении него инспекторы составили административные материалы по статьям КоАП - 185 (злостное неповиновение законным требованиям полицейского) и 173 (мелкое хулиганство).

Со слов медиков, мужчина высказывал мысли бредового характера и нуждается в специализированной помощи.