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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе ссора мужчин закончилась подрывом гранаты, есть раненые

Категория: Новости

В Одессе ссора мужчин закончилась подрывом гранаты, есть раненые

Инцидент произошел в ночь на четверг, 14 сентября, точное количество пострадавших в полиции не называют.

В Одессе конфликт нескольких мужчин закончился подрывом гранаты, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Сегодня ночью, 14 сентября, в 00:40 местные правоохранители получили сообщение о том, что на улице Люстдорфская дорога в областном центре взорвалась граната.  На месте происшествия полицейские выяснили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов - произошел взрыв.    Пострадавшие, точное количество которых не сообщается, госпитализированы с телесными повреждениями. С места инцидента полицейские изъяли чеку от гранаты и осколки.

   Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.



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