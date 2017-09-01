В Одессе ссора мужчин закончилась подрывом гранаты, есть раненые

Инцидент произошел в ночь на четверг, 14 сентября, точное количество пострадавших в полиции не называют.

В Одессе конфликт нескольких мужчин закончился подрывом гранаты, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Сегодня ночью, 14 сентября, в 00:40 местные правоохранители получили сообщение о том, что на улице Люстдорфская дорога в областном центре взорвалась граната. На месте происшествия полицейские выяснили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов - произошел взрыв. Пострадавшие, точное количество которых не сообщается, госпитализированы с телесными повреждениями. С места инцидента полицейские изъяли чеку от гранаты и осколки.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.