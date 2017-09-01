В направлениях портов Измаил и Рени не хватает тепловозов

Нехватка тепловозов на Одесской железной дороге и на железных дорогах Молдовы спровоцировала простои груженых вагонов в направлениях портов Измаил и Рени.

На железной дороге в направлении портов Измаил и Рени простаивают более 800 вагонов. В частности, из-за отсутствия локомотивной тяги в направлении порта Измаил простаивают 835 груженых полувагонов частных операторов.

"Первые проблемы возникли 8 сентября. По сути, подвижной состав используется как склад. Факты говорят сами за себя: дефицит тяги ставит под угрозу выполнение внешнеэкономических контрактов грузоотправителей", - говорит директор департамента перевозок компании "Лемтранс" Владимир Нежиденко.

Операционный директор "Укрзализныци" Виталий Жураковский сообщил, что такая проблема была, сначала из-за нехватки локомотивов у Молдавских железных дорог, потом у "Укрзализныци".

В настоящее время, по данным открытых источников, Одесская железная дорога располагает в данном направлении 18 тепловозами модели 2ТЭ116, приписанными к локомотивному депо Одесса-Сортировочная с базированием на оборотное депо станции Арциз. Эти тепловозы должны обеспечивать все перевозки на участке между Белгородом-Днестровским и Измаилом, однако некоторое их количество находится в ремонте, еще несколько локомотивов работают на железной дороге между Раздельной и Бендерами или даже откомандированы на Приднепровскую железную дорогу ради обеспечения перевозок на Мариуполь. Локомотивное депо в Рени, которое обеспечивает перевозки на участке между Рени и молдавской станцией Этулия, еще весной располагавшее 2-3 магистральными тепловозами модели 2ТЭ10, в настоящее время не имеет их вообще и может рассчитывать лишь на маневровые тепловозы или на работу молдавских магистральных тепловозов.

Таким образом, важнейшая линия между Белгородом-Днестровским и Измаилом обслуживается примерно 10-12 тепловозами, из которых, как минимум, один задействован в качестве вспомогательного между станциями Арциз и Давлет-Агач, где для следования грузовых составов в сторону Измаила требуется два тепловоза.

Железные дороги Молдовы в настоящее время имеют лишь 20-25 технически исправных магистральных тепловозов, включая в них полностью устаревшие локомотивы типа 2ТЭ10Л, которые как раз и обслуживают самый южный участок железных дорог от станции Басарабяска до Рени.