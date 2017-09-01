Арендаторы приватизируют туалеты

Первый объект — заброшенный подземный туалет на Итальянском бульваре площадью 120,7 кв.м, который был сдан в аренду на 2 года 11 месяцев в феврале 2017 года. Спустя полгода арендатор, ОО «Организация инвалидов «Дружеская помощь», собрался его выкупить.

Учредителями фирмы являются Анатолий Городецкий, Махмуд Хридин и Оксана Лужецкая. Ранее они уже получали в аренду нежилые помещения, принадлежащие городу в недавно обрушившемся здании на Жуковского, 13 и Ольгиевской, 15. С большой долей вероятности, вскоре под туалет начнут оформлять землю, а на его месте появится другое строение.

Второй приватизируемый туалет расположен по адресу Василия Стуса, 1-В/1. Его хочет купить фирма «Озон. Площадь уборной — почти 90 квадратов. Она расположена на рынке «Застава-2». По всей видимости, сортир поможет бизнесменам арендовать землю, на которой стоит базар: пустые участки нужно выкупать по гораздо более сложной и дорогостоящей процедуре.

Ранее в Одессе были приватизированы три таких объекта. В частности, туалет на Трассе здоровья (переулок Кренкеля, 2/1) выкупило ООО «Фокус Лоджистикс», арендующее два участка пляжа «Дельфин»; уборную на Малиновском рынке приобрело физлицо-предприниматель Дурбалов, туалет площадью 80,3 кв. м. на Ланжероне приватизировало ООО «Ланжеронъ».